Atti vandalici, a terra un cartello stradale in via Elena Comneno

Ancora un atto vandalico, in pieno centro di Trani. Questa volta ci troviamo in via Elena Comneno dove un palo della segnaletica stradale è stato staccato e gettato a terra, probabilmente da quello stesso stesso gruppo di ragazzini protagonisti di episodi dello stesso genere in tutta la città. Fatti oramai all'ordine del giorno volti a distruggere beni pubblici di ogni tipo e che non trovano alcun tipo di giustificazione.