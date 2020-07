Atti vandalici contro la casetta della Villa comunale, risponde la mamma di uno dei ragazzi

È di ieri la notizia di un gruppo di adolescenti, fotografati da un nostro lettore, che tentava di divellere le travi in legno della casetta presente nel parco giochi della Villa comunale. A 24 ore di distanza, giunge la replica da parte della mamma di uno dei ragazzi del gruppo.Secondo la mamma, l'autore della foto avrebbe denunciato un fatto diverso da quanto accaduto. "Premetto - ha dichiarato - che se mio figlio fosse colpevole di danni di qualsiasi genere, non esiterei a pagarli, come un leone da tastiera, ha commentato".Il figlio, infatti, avrebbe rassicurato la madre di non aver partecipato all'atto di vandalismo. "A volte - ha spiegato la madre - i ragazzi in compagnia fanno cose che non dovrebbero, ma non è questo il caso".Resta da chiedersi, tuttavia, cosa ci facesse il ragazzo, insieme ai suoi amici, su una casetta di certo non adatta alla loro età.