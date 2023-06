Atti vandalici in via Morrico, allertate le forze dell'ordine

Atti vandalici in centro città: la scorsa notte in Via Morrico è stato consumato del vandalismo che forse per molti potrebbe essere considerato ludico. Due ragazzi erano intenti a danneggiare le auto in sosta, mentre in precedenza avevano fatto cadere le transenne ed il bagno chimico, situati a pochi metri per via dei lavori di rifacimento di una facciata. Non sono stati riportati ulteriori danni, ma i residenti della zona lamentano continuamente atti di vandalismo, immondizia abbandonata ed in ultimo l'utilizzo del marciapiede e della privacy creata dalle impalcature per espletare i propri bisogni. Risultano allertate le forze dell'ordine.