Attività storiche e di tradizione della Puglia: le iniziative della Confcommercio

Confcommercio Provincia di Bari – Bat attraverso il suo Centro di Assistenza Tecnica comunica che è possibile presentare domanda per il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione pugliese. L'obiettivo del riconoscimento è quello di valorizzare le attività storiche, che da almeno 30 anni e fino a 70 anni e oltre, con continuità nel tempo hanno mantenuto l'insegna dell'attività e della merceologia offerta, possibilmente nella stessa sede fisica o sedi diverse nello stesso territorio, in uno degli ambiti previsti, tra i quali commercio, ristorazione e artigianato."Le aziende che saranno riconosciute potranno utilizzare appositi marchi predisposti dalla Regione Puglia – spiega Girolamo Acquaviva, presidente di Confcommercio Trani – ed anche presso la nostra associazione territoriale in via Gramsci 93 siamo disponibili per l'assistenza e per meglio comunicare questa opportunità a tutti gli operatori interessati".Com'è noto la Regione Puglia con la Legge regionale n. 30 del 2021 intende valorizzare le attività storiche e di tradizione pugliesi: negozi, botteghe e locali storici. Con l'istituzione dell'albo, la Regione intende premiare le attività caratterizzate da: continuità nel tempo della gestione, dell'insegna e della merceologia offerta; collocazione in strutture di pregio o contesti urbani di particolare interesse; mantenimento di arredi attrezzature storiche; legame fra la tipologia dell'offerta e il contesto locale. Una opportunità importante per tante "storiche" attività anche nella nostra città, e la Confcommercio è a disposizione per collaborare.