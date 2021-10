Attraversamento semaforizzato per le esigenze dei non vedenti e ipovedenti: sarà realizzato all'incrocio di corso Italia/via Imbriani

Sarà realizzato all'incrocio fra corso Italia/Vittorio Emanuele e via Imbriani l'impianto semaforico che renderà agevolmente fruibile il passaggio per non vedenti ed ipovedenti: lo ha deliberato la Giunta comunale condividendo il progetto e partecipando al bando di finanziamento emanato dal Ministero delle Infrastrutture.All'inizio del settembre scorso il vice presidente dell'Inmaci (Istituto Nazionale per la Mobilità Autonoma di ciechi ed Ipovedenti) prof. Avv. Giulio Nardone, aveva informato il Comune sul bando emanato dal Ministero delle Infrastrutture per l'assegnazione di finanziamento a favore dei comuni per la realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti. L'amministrazione comunale, intendendo favorire i percorsi che caratterizzano la mobilità delle persone affette da disabilità visiva all'interno del territorio comunale, ha voluto implementare ed integrare parte degli impianti semaforici esistenti nel territorio comunale, con particolare riferimento a quelli installati alle intersezioni interessate da particolare flusso veicolare e pedonale, condividendo il progetto e partecipando al bando di finanziamento emanato dal Ministero delle Infrastrutture.Il bando ministeriale "offre la possibilità – si legge nella delibera - di avviare la trasformazione, in via sperimentale, all'impianto individuato nel semaforo situato nel centro cittadino", per cui l'impianto semaforico individuato da rendere agevolmente fruibile dai non vedenti ed ipovedenti è quello di corso Italia intersezione con corso Vittorio Emanuele (in centro della città e ad alto flusso pedonale).Il bando "mette a disposizione per i comuni della dimensione di Trani € 30.000,00 a finanziamento dei progetti presentati; il Comune di Trani si impegna a sostenere la quota di costi che risulterà non coperta dal finanziamento statale nonché a dotare delle risorse necessarie l'apposito capitolo di spesa con una somma pari ad € 9000,00".Il progetto in particolare prevede interventi finalizzati alla realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti per rendere più sicuro e più agevole il loro spostamento anche con percorsi tattili necessari ai disabili visivi per il superamento delle barriere architettoniche: la giunta ha dunque deliberato di "approvare il progetto che in particolare prevede interventi finalizzati alla realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti per rendere più sicuro e più agevole il loro spostamento anche con percorsi tattili necessari ai disabili visivi per il superamento delle barriere architettoniche, predisposto dall'Ing. Martino Corallo, dell'importo pari a 30mila euro.