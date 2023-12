Aule fredde e uffici comunali tropicali. Branà (M5S) interviene sulla situazione della scuole tranesi

La situazione delle scuole tranesi è stata oggetto dello sfogo sui social del consigliere comunale(M5S), che ha parlato di studenti costretti al freddo e di persone a mezze maniche a Palazzo di Città, criticando duramente le scelte dell'amministrazione su come impegnare i propri fondi. Quì di seguito il suo intervento:"VOI STATE BENE AL CALDO....Questa è la frase che ogni bambino che frequenta la scuola dell''infanzia "" o scuola primaria "" potrebbe dire a coloro che siedono nelle stanze "alte" del Comune, a partire dal Sindaco e a scendere ai dirigenti.Si, perché da più di una settimana, i bambini sono costretti a mettersi una felpa in più sotto il grembiule. Ve lo dico perché entrambi i miei figli vanno in queste scuole, e la cosa che più mi sconcerta è che non vedo una nota ufficiale della scuola. Ieri sono stato in Comune e mi faceva caldo, termosifoni a palla e gente in mezze maniche.... e mi è salito il sistema nervoso, di come spendiamo i soldi per fare venire un cantante a capodanno (con tutto il rispetto per ile i 63.000 euro che gli daremo), e teniamo iNon è demagogia , è una questione di priorità. I concerti, gli eventi, i fuochi...portano consenso . Per il riscaldamento delle scuole e il benessere dei bambini, una volta risolto il problema, (solo per il momento), tutti si sono dimenticati. Però cari genitori, e lo dico a me stesso, questi problemi avvengono sistematicamente ogni anno..."