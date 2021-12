Autismo e le cure possibili, se ne parla oggi in un convegno organizzato da La Casa di Carta

La cooperativa sociale Casa di carta, organizza con il gratuito patrocinio del comune di Trani, sabato 4 dicembre alle ore 17, presso la sede in via Jean Marie Pardessus 7, una giornata dedicata alla cura di persone affette da sindrome autistiche e disturbi correlati.Partendo dai problemi di nutrizione, spesso associati, agli aspetti legati al fabbisogno della vita durante la pubertà e fino a quella adulta. Concludendo con le ultime evidenze scientifiche sulle ricerche genetiche e possibili frontiere.L'obiettivo è quello di arricchire le terapie già applicate con un occhio più attento alle possibilità di integrare tutte le strategie in vigore con ulteriori professionisti a supporto di un ulteriore miglioramento della qualità di vita.Sarà possibile seguire il convegno anche in diretta sulla Pagina Facebook della "Casa di Carta".Relatori:Dott. LaForgia MicheleDott. Ssa Impera LucianaDott. Labianca GiuseppeModeratoriDott. Ssa Pansini RosaDott. Ssa Carli Sonia.