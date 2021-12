Auto contromano sulla 16bis, sospesa la patente ad un settantenne

Nella serata di giovedì u.s., un settantenne foggiano ha percorso alcuni chilometri contromano sulla SS 16 bis - direzione nord, imboccando inspiegabilmente la statale a Barletta e procedendo verso sud. L'auto procedeva indisturbata lungo il tratto tra Barletta e Trani, senza scontrarsi con le poche autovetture che transitavano sul regolare senso di marcia, data l'ora serale e il giorno infrasettimanale, fino a quando giungeva una richiesta di intervento ai Carabinieri di Trani, che tempestivamente raggiungevano l'arteria stradale, intercettando la vettura in transito in direzione opposta al senso di marcia, all'altezza dello svincolo Trani – Boccadoro.L'arrivo dei Carabinieri ha permesso, non senza difficoltà, di scongiurare il pericolo di incidenti con altri mezzi e feriti, infatti l'anziano alla guida è stato fermato grazie alle delicate manovre compiute dai militari operanti.In apparente stato confusionale, il conducente è stato affidato alle cure del personale medico ed è incorso, tra l'altro, nel provvedimento di sospensione della patente per aver violato la norma del Codice della Strada inerente la guida contromano su strada, peraltro, a carreggiate separate.