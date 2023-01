Auto in fiamme in via de Roggiero, residenti scendono in strada con secchi d'acqua

Attimi di tensione questa sera in via Nicola de Roggiero dove un'auto parcheggiata ha preso improvvisamente fuoco. I residenti della zona, accortisi delle fiamme, in attesa dell'intervento dei Vigili del Fuoco, hanno iniziato a domare le fiamme con secchi d'acqua.Momenti di panico e disagi per gli abitanti della zona a causa delle fiamme alte e del fumo denso e acre sviluppatosi dalla combustione, tuttavia al momento non si registrano danni a persone. Accertamenti in corso circa l'origine dell'incendio, al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale.