Carambola nella notte sul lungomare di Trani, feriti alcuni ragazzi

E' ancora da accertare l'esatta dinamica di un incidente avvenuto la scorsa notte sul lungomare Cristoforo Colombo. Dalle primissime ricostruzioni, sembrerebbe che un'auto con a bordo alcuni giovani viaggiava ad alta velocità e pertanto si sia prima violentemente scontrata contro un'altra auto in sosta per poi terminare la sua corsa contro il cordolo che delimita la strada dalla pista ciclabile.A detta di alcuni testimoni, sembrerebbe che i giovani al momento dell'impatto era sotto effetto di alcol. Toccherà ora alle forze dell'ordine accorse sul luogo far maggior luce sulla vicenda. Sul posto, oltre una volante dei Carabinieri è giunto anche il personale del 118 per prestare soccorso ai passeggeri dell'auto incidentata rimasti feriti, anche se al momento non è dato sapere le loro condizioni di salute.La vicenda pone lo sguardo sull'esigenza di collocare dei dissuasori di velocità perché, sempre a detta dei residenti, su quel tratto di strada, specie di notte, le auto sfrecciano a tutte velocità noncuranti dell'estrema pericolosità a cui vanno incontro.