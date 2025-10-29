Associazioni
Autonomia e inclusione: a Trani l'aperitivo è preparato dai ragazzi de "Gli Aquiloni"
Cinque giovani con disturbo dello spettro autistico concludono il progetto (sostenuto da TAF e Trani Hair Festival) dedicato alle autonomie, mostrando i progressi in un evento conviviale
Trani - mercoledì 29 ottobre 2025 10.58 Comunicato Stampa
Sono cinque i giovani con disturbo dello spettro autistico ad aver concluso il proprio percorso scolastico iniziato a settembre, partecipando alle attività mattutine del centro Gli Aquiloni due volte a settimana, dando così seguito al progetto realizzato grazie al contributo del Trani Autism Friendly, dell'associazione Trani Hair Festival e con il patrocinio del Comune di Trani.
Tra le varie iniziative finalizzate alla collaborazione e alla gestione pratica delle attività quotidiane, il programma comprendeva anche laboratori di cucina. Per questo i ragazzi hanno voluto condividere i progressi raggiunti organizzando un momento conviviale e la preparazione di un aperitivo con la partecipazione del referente del Taf, il vice sindaco Fabrizio Ferrante, che ha accolto con piacere l'invito di Caterina Pascalone, presidente del centro Gli aquiloni.
L'aperitivo è stato interamente preparato dai partecipanti, a testimonianza dell'impegno e delle competenze acquisite nel corso del progetto, coordinato dal grande lavoro di squadra ad opera di Ruggiero Garofalo, Beatrice Di Filippo, e Roberta Arpone, dedicato allo sviluppo delle autonomie personali e sociali. Il progetto rappresenta un ulteriore passo verso la promozione dell'inclusione e dell'autonomia dei giovani con disabilità, valorizzando il lavoro di squadra e la collaborazione tra enti, famiglie e istituzioni locali.
