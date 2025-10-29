Autonomia e inclusione: a Trani l'aperitivo è preparato dai ragazzi de "Gli Aquiloni"

Sono cinque i giovani con disturbo dello spettro autistico ad aver concluso il proprio percorso scolastico iniziato a settembre, partecipando alle attività mattutine del centro Gli Aquiloni due volte a settimana, dando così seguito al progetto realizzato grazie al contributo del Trani Autism Friendly, dell'associazione Trani Hair Festival e con il patrocinio del Comune di Trani.Tra le varie iniziative finalizzate alla collaborazione e alla gestione pratica delle attività quotidiane, il programma comprendeva anche laboratori di cucina. Per questo i ragazzi hanno voluto condividere i progressi raggiunti organizzando un momento conviviale e la preparazione di un aperitivo con la partecipazione del referente del Taf, il vice sindaco Fabrizio Ferrante, che ha accolto con piacere l'invito di Caterina Pascalone, presidente del centro Gli aquiloni.L'aperitivo è stato interamente preparato dai partecipanti, a testimonianza dell'impegno e delle competenze acquisite nel corso del progetto, coordinato dal grande lavoro di squadra ad opera di Ruggiero Garofalo, Beatrice Di Filippo, e Roberta Arpone, dedicato allo sviluppo delle autonomie personali e sociali. Il progetto rappresenta un ulteriore passo verso la promozione dell'inclusione e dell'autonomia dei giovani con disabilità, valorizzando il lavoro di squadra e la collaborazione tra enti, famiglie e istituzioni locali.