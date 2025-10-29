Autonomia e inclusione: a Trani l'aperitivo è preparato dai ragazzi de Foto credits" />
Autonomia e inclusione: a Trani l'aperitivo è preparato dai ragazzi de "Gli Aquiloni". Foto credits
Associazioni

Autonomia e inclusione: a Trani l'aperitivo è preparato dai ragazzi de "Gli Aquiloni"

Cinque giovani con disturbo dello spettro autistico concludono il progetto (sostenuto da TAF e Trani Hair Festival) dedicato alle autonomie, mostrando i progressi in un evento conviviale

Trani - mercoledì 29 ottobre 2025 10.58 Comunicato Stampa
Sono cinque i giovani con disturbo dello spettro autistico ad aver concluso il proprio percorso scolastico iniziato a settembre, partecipando alle attività mattutine del centro Gli Aquiloni due volte a settimana, dando così seguito al progetto realizzato grazie al contributo del Trani Autism Friendly, dell'associazione Trani Hair Festival e con il patrocinio del Comune di Trani.

Tra le varie iniziative finalizzate alla collaborazione e alla gestione pratica delle attività quotidiane, il programma comprendeva anche laboratori di cucina. Per questo i ragazzi hanno voluto condividere i progressi raggiunti organizzando un momento conviviale e la preparazione di un aperitivo con la partecipazione del referente del Taf, il vice sindaco Fabrizio Ferrante, che ha accolto con piacere l'invito di Caterina Pascalone, presidente del centro Gli aquiloni.

L'aperitivo è stato interamente preparato dai partecipanti, a testimonianza dell'impegno e delle competenze acquisite nel corso del progetto, coordinato dal grande lavoro di squadra ad opera di Ruggiero Garofalo, Beatrice Di Filippo, e Roberta Arpone, dedicato allo sviluppo delle autonomie personali e sociali. Il progetto rappresenta un ulteriore passo verso la promozione dell'inclusione e dell'autonomia dei giovani con disabilità, valorizzando il lavoro di squadra e la collaborazione tra enti, famiglie e istituzioni locali.
  • Comune di Trani
Altri contenuti a tema
1 Trani: addio al semaforo e al photored, arriva la rotatoria tra via Malcangi e viale De Gemmis Attualità Trani: addio al semaforo e al photored, arriva la rotatoria tra via Malcangi e viale De Gemmis L'opera da 157mila euro, a cura di Constructa, sarà inaugurata insieme a un nuovo parco di 6.000 mq. L'amministrazione punta a sostituire gli incroci semaforici per maggiore sicurezza ed efficienza
Trani: il Comune punta sull'Intelligenza Artificiale Enti locali Trani: il Comune punta sull'Intelligenza Artificiale Acquistate due licenze di ChatGPT Pro per supportare il personale, velocizzare le pratiche e migliorare l'efficienza dei servizi dopo la sperimentazione nel settore edilizio
2 e 4 novembre, Trani celebra Defunti e Forze Armate Vita di città 2 e 4 novembre, Trani celebra Defunti e Forze Armate Il programma delle cerimonie istituzionali: sabato la Messa al Cimitero con Mons. D'Ascenzo, lunedì la deposizione della corona in Villa Comunale
Carta “Dedicata a Te 2025”: pubblicato l’elenco dei beneficiari Enti locali Carta “Dedicata a Te 2025”: pubblicato l’elenco dei beneficiari Contributo di 500 euro per nucleo familiare
Regionali, ore decisive a Trani: attesa sul "caso Laurora" Politica Regionali, ore decisive a Trani: attesa sul "caso Laurora" L'Assessore pronto a candidarsi con la Lega. Bottaro prepara la sostituzione in Giunta
Trani ricorda Michele Rizzi: in un libro le sue poesie d'amore Eventi e cultura Trani ricorda Michele Rizzi: in un libro le sue poesie d'amore Venerdì 24 ottobre, in Biblioteca, la presentazione del libro postumo che celebra l'amore, nel primo anniversario della morte dell'autore
Trani, laboratorio "Halloween Cookie": al Family Lab oggi si cucina in famiglia Attualità Trani, laboratorio "Halloween Cookie": al Family Lab oggi si cucina in famiglia Attività gratuita per bambini e genitori guidata da Ramona Larosa. Inizio alle ore 17:30.
Carte d'identità cartacee, saranno valide fino al 3 agosto 2026 Enti locali Carte d'identità cartacee, saranno valide fino al 3 agosto 2026 La disposizione del Ministero dell'interno
Scrutatori, tutto tace a Trani: Etica e Politica insiste su trasparenza e criteri oggettivi
29 ottobre 2025 Scrutatori, tutto tace a Trani: Etica e Politica insiste su trasparenza e criteri oggettivi
Terza Categoria, l’Asd Trani a punteggio pieno: cuore e grinta contro la New Team Cellamare
29 ottobre 2025 Terza Categoria, l’Asd Trani a punteggio pieno: cuore e grinta contro la New Team Cellamare
Giovanni Vurchio (PD): «Minervino è una comunità ricca di storia, cultura di una straordinaria accoglienza»
29 ottobre 2025 Giovanni Vurchio (PD): «Minervino è una comunità ricca di storia, cultura di una straordinaria accoglienza»
Flavio Civita (FdI): «Sulla sanità progettare secondo i bisogni del territorio»
29 ottobre 2025 Flavio Civita (FdI): «Sulla sanità progettare secondo i bisogni del territorio»
Manifesti anonimi contro il segretario De Santis, Ciliento: "Stigmatizzo quanto accaduto "
29 ottobre 2025 Manifesti anonimi contro il segretario De Santis, Ciliento: "Stigmatizzo quanto accaduto"
1
De Feudis: “Emiliano ha aperto una stagione di coraggio. Ora serve consolidarla con il rinnovamento di Decaro”
29 ottobre 2025 De Feudis: “Emiliano ha aperto una stagione di coraggio. Ora serve consolidarla con il rinnovamento di Decaro”
2 e 4 novembre, Trani celebra Defunti e Forze Armate
29 ottobre 2025 2 e 4 novembre, Trani celebra Defunti e Forze Armate
Paraculissima OFF arriva in Puglia: tre giorni di arte e fumetti a Trani
29 ottobre 2025 Paraculissima OFF arriva in Puglia: tre giorni di arte e fumetti a Trani
Trani si stringe per l'ultimo saluto a Saverio: "Siamo figli di un cielo che non muore "
28 ottobre 2025 Trani si stringe per l'ultimo saluto a Saverio: "Siamo figli di un cielo che non muore"
PD, Cornacchia sbatte la porta: «Basta diktat, per anni sono stata schiava»
28 ottobre 2025 PD, Cornacchia sbatte la porta: «Basta diktat, per anni sono stata schiava»
© 2001-2025 TraniViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.