"Avete una meraviglia di città ed è peccato che sia legata ai furti d'auto":lo sfogo di un turista

Chi ci scrive ha potuto recuperare l'auto grazie a un intervento della volante del Commissariato di Polizia allertata da alcuni cittadini che stavano assistendo al tentativo di furto dell'auto: e con grande civiltà, ma anche con grande tristezza, ci ha inviato una lettera nella quale alla gratitudine nei confronti delle delle forze dell'ordine unisce il rammarico profondo per la situazione di una Città che non gli appartiene, Trani ma nella quale viene da turista perché ,dice, è una meraviglia.pubblichiamo integralmente la sua mail.Buongiorno, vi scrivo e ci tengo che questo messaggio venga divulgato. In quanto turista nel weekend a Trani son stato purtroppo vittima di un tentato furto della mia auto parcheggiata sul lungomare. Ci tengo affinché questo venga divulgato perché se non si è verificato alla fine il furto, è stato merito della volante della Polizia del Commissariato di Trani che con grande professionalità ha sventato tempestivamente il furto intervenendo in pochi minuti sul luogo dell'evento allertati da abitanti della zona.Mi sembra inverosimile che ancora oggi in una regione come la Puglia, turistica più di tutte le altre regioni italiane in alta stagione, un turista debba aver paura di lasciar la macchina parcheggiata per strada di notte perché malviventi, gente che non sa vivere , è capace di distruggere i sacrifici di tutti i giorni di ogni singolo cittadino, lo reputo da ignoranti e dotati di enorme cattiveria.Perderei tempo a scrivere di questa gente che non merita altro ma semplicemente ci tengo ancora una volta a sottolineare e complimentarmi con gli uomini della volante del commissariato di Trani che in piena notte hanno sventato il furto alla mia auto, io come loro indosso una divisa, di colore e mansione differente ma so cosa significa indossarla con onore e con passione ogni singolo minuto del servizio che prestiamo per questo paese, nonostante questo spesso veniamo additati come "tumori dello stato" e spesso criticati per tutte quelle volte che ahimè siamo impossibilitati ad intervenire come dovremmo in ogni singolo episodio, oggi gli uomini della volante hanno dato esempio di come sentirsi pienamente alla difesa di questo splendido paese ancora invaso da episodi ridicoli di malvivenza. Grazie alla redazione, grazie ancora agli uomini della volante di Trani che non smetterò come già fatto in privato di ringraziarli ma per l'impegno avuto nello sventare il furto e nell'impegno costante in piena notte di cercarmi in qualsiasi modo pur di non rendere vani il lavoro fatto. Grazie a voi! Avete una meraviglia di città ed è peccato far "scappare" i turisti per gente spicciola che ancora pensa di soddisfare le proprie esigenze professando il furto."