Avv. Sebastiano De Feudis: "L’Amministrazione tranese è al capolinea, la continuità è un suicidio. Porte aperte a Mercorio e Moscatelli"

C'è un'aria pesante a Trani, un'atmosfera da "resa dei conti" che precede la tempesta elettorale delle amministrative. Non è solo la primavera che tarda ad arrivare, è il clima politico a essere glaciale, sospeso tra macerie di alleanze frantumate e la pretesa di un futuro che stenta a decollare. In questo scenario, Sebastiano "Ninni" De Feudis, avvocato prestato alla politica (o viceversa, a seconda dei punti di vista), si muove con la sicurezza di chi conosce i meccanismi, i segreti e, soprattutto, le debolezze dei suoi avversari. Lo abbiamo intervistato ed anche questa volta l'avv. De Feudis non ha usato filtri. La sua analisi parte da lontano, dal recente referendum, per arrivare dritto al cuore pulsante – e malato – della politica tranese.Il 57% dei tranesi è andato a votare. Un dato che, per De Feudis, non è una vittoria dei partiti, ma della magistratura., esordisce, gelando subito gli entusiasmi di chi, a sinistra, tenta di appuntarsi la medaglia al petto.. Un avvertimento chiaro: il voto delle comunali sarà un'altra storia, e chi pensa di cavalcare l'onda referendaria rischia di schiantarsi contro lo scoglio dell'astensionismo sociale.Ma è sul centrosinistra tranese che De Feudis affonda il colpo, con una metafora destinata a restare:. Una divisione plastica, insanabile, che per De Feudis rappresenta la condanna elettorale della coalizione uscente. E il motivo è semplice: la pretesa di una "continuità" che la città, a suo dire, rifiuta categoricamente.. La sentenza è netta:In questo scenario frammentato, De Feudis non si limita alla critica, ma lancia un segnale politico forte, guardando verso le altre forze civiche che si oppongono ai blocchi tradizionali. Rivela di aver avviato un dialogo con figure di spicco del panorama politico locale, aprendo a possibili alleanze per semplificare un'offerta politica giudicata eccessiva dai cittadini.. L'obiettivo dichiarato è intercettare quella voglia di "semplificazione" che emerge dalla cittadinanza, offrendo un'alternativa chiara e reale basata sulla competenza tecnica e amministrativa di De Feudis, esperto in materia di enti pubblici.La dichiarazione di De Feudis è potente quanto incontestabile.Infine, la stoccata finale sulle "presentazioni" in pompa magna degli altri candidati, blocco 1, blocco 2 e blocco 3. De Feudis le liquida come "atti di debolezza", sfilate per amici e parenti che servono a eleggere un consigliere, non un sindaco. La sua campagna elettorale sarà diversa. Niente sale chiuse, niente brindisi felpati.. È un guanto di sfida lanciato alla città e ai suoi competitor. L'avvocato De Feudis ha deciso di scendere nell'arena, e promette di far sentire la sua voce, forte e chiara, nelle piazze di Trani. L'inverno dello scontento sta per finire; la primavera elettorale si preannuncia infuocata.