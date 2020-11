Avverte malore e si accascia a terra sulla 16bis ma il 118 non risponde

Era alla guida della sua auto quando improvvisamente ha accusato un malore perdendo il controllo del suo mezzo, finendo contro il guardrail. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di domenica sulla 16bis, nei pressi dello svincolo Trani sud, in direzione Bari. La donna è poi scesa dal mezzo e si è accasciata al suolo. In suo soccorso sono giunti alcuni automobilisti che sopraggiungevano in quel momento e che hanno allertato il 118 che tuttavia non ha risposto ai ripetuti tentativi di chiamata. Sul posto è poi giunta anche una volante della Polizia locale per regolamentare il traffico.