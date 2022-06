Avviate attività di deblattizzazione sul territorio comunale

Si comunica come l'Amministrazione Comunale ha attivato interventi di deblattizzazione per le caditoie stradali e reti fognarie comunali, sui bordi dei marciapiedi, nei giardini comunali e più in generale nei tratti di rispettiva competenza di Amiu Spa e dell'Acquedotto Pugliese Spa.Di conseguenza, al fine di consentire un intervento organico sul territorio urbano, si invitano tutti gli amministratori condominiali, nonchè i proprietari di singoli fabbricati/immobili non in condominio - ciascuno per le rispettive competenze - a provvedere, entro il corrente mese di giugno, alla deblattizzazione delle reti fognarie e delle fosse settiche condominiali nonché delle griglie di raccolta delle acque attinenti alle parti comuni di pertinenza dei singoli condominii o dei singoli immobili, con prodotti/principi che siano compatibili con quelli utilizzati da Acquedotto Pugliese S.p.a. e AMIU Trani S.p.A, come già avvenuto per i periodi estivi degli anni precedenti.In particolare si comunica che Acquedotto ha avviato le attività di sua competenza mentre il prossimo ciclo di trattamenti da parte di AMIU Spa è previsto per i periodo 14/16 giugno.