Avviso pubblico per il nuovo Cda dell'Amet: candidature aperte fino al 4 febbraio prossimo

Saranno scelti attraverso la procedura ad evidenza pubblica per comparazione di curricula i tre componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Amet spa, mentre per il collegio sindacale sia di questa azienda che dell'Amiu ci si potrà candidare attraverso altri due avvisi pubblici: sul sito Istituzionale della Città di Trani, nella sezione dedicata esclusivamente agli Avvisi ed alle Manifestazioni di Interesse (attiva dall'1 gennaio 2021) sono stati pubblicati i 3 avvisi, tutti con scadenza fissata al 4 febbraio 2021.Il primo avviso, come abbiamo detto, pubblico riguarda la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della società Amet Spa. La procedura ad evidenza pubblica per comparazione di curricula voluta dal sindaco, Amedeo Bottaro, interessa la nomina dei 3 componenti del Consiglio di amministrazione, tra cui uno con funzione di presidente ed altro con funzione di amministratore delegato.Il secondo avviso pubblico riguarda sempre la società Amet ed è per l'acquisizione di candidature per la nomina dei componenti del collegio sindacale della società per il triennio 2021/2023. Il collegio si compone di 3 membri effettivi (di cui uno con funzione di presidente) e di due membri supplenti.Il terzo avviso pubblico riguarda invece la società in house Amiu SpA. Così come per Amet, si intende acquisire candidature per la nomina dei componenti del collegio sindacale della società per il triennio 2021/2023. Il collegio si compone anche in questo caso di 3 membri effettivi (di cui uno con funzione di presidente) e di due membri supplenti.