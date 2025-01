Azione: «Bottaro fa gli auguri con il botto ai cittadini sottraendo 110 mila euro di  fitti casa»

«Azione Trani nell'augurare un buon 2025 al sindaco e a tutta l'amministrazione comunale ritiene doveroso informare la cittadinanza di come, ancora una volta, vengono sperperati i soldi pubblici con affidamenti diretti ad associazioni vicine ad alcuni consiglieri e assessori comunali e allo stesso primo cittadino.Il Natale in casa del sindaco quest'anno è stato più ricco del solito - dichiara il direttivo di Azione Trani - in vista delle prossime elezioni regionali, provinciali e amministrative. Ben 500 mila euro di soldi dei cittadini tra cui 110 mila spostati con una variazione di bilancio dal contributo regionale che doveva servire per pagare il fitto casa. Un uso improprio di soldi pubblici di cui sarà messo a conoscenza sua eccellenza il prefetto e la corte dei conti.Questa volta nemmeno il "mazziere napoletano" potrà salvare e salvarsi dal cio che potrà accadere. Di seguito pubblichiamo l'elenco dei soldi spesi:- 70 mila euro alla ditta di luminarie Paulicelli di Bari per una stella cometa da 18 mt sul fortino e l'allestimento della cassa armonica in piazza Scolanova nei pressi della casa del sindaco. Di qui la domanda: "il gigantesco albero di Natale in piazza ci è stato regalato come ha detto il sindaco o lo abbiamo pagato?"Primo cittadino che si è vantato anche di aver illuminato Trani dimenticando le zone periferiche di Pozzo Piano, via Corato, via Andria e via Superga. "E il porto?" Zone completamente buie se non ci fossero le luci si balconi messe dai cittadini.- 68 mila euro per Tony Hadley a Capodanno- 100 mila per tutti i servizi correlati alla manifestazione; servizio di soccorso 4 mila euro,servizio sicurezza 5.368 euro; noleggio macchine per lancio coriandoli; assistenza protezione civile 1600 euro; allestimento palco 61.153 mila; bagni chimici 1.830 euro; GS23 S.R.L. piano di comunicazione 25 mila euro; Rete Selene 15.860 euro; cena/buffet – artista Tony Hadly e il suo gruppo – staff rete selene – staff vari tecnici / Palazzo San Giorgio e catering per camerino di Tony Hadly 6.400 euro; coordinamento organizzazione concerto 18.300 euro; Fondazione Ciccolini per concerto mattutino di capodanno 8.800 euro);- 12.700 SIAE concerto di Capodanno;- 7 mila euro all'Associazione Produzione Italia di Turi;-15 mila Promozione del Moscato (La Quercia)-13 mila euro per acquisto calze della befana ad una assicurazione di soccorso.E poi ancora l'evento "La fisica che ci piace" del prof. Schettino e l'Olio solidale sempre dell'Associazione "La Quercia" che fa capo ad un consigliere comunale che ha barattato la sua poltrona in giunta in cambio di elargizioni per manifestazioni organizzate dalla sua associazione; il Natale delle Catarinette e l'affidamento diretto del chiosco infopoint in piazza della Repubblica all'associazione Forme della parente del sindaco.Insomma oltre 50O mila euro in poco più di un mese. Ci chiediamo allora se non sarebbe stato meglio non toccare i soldi del fitto casa visto che non tutti i cittadini hanno una indennità di circa 10 mila euro come il sindaco o 5/6 mila euro come i componenti della giunta?A proposito, ma il furgoncino che andava in giro per distribuire quasi 3 mila panettoni-elettorali, a quale amministratore faceva capo? Alle "piscine".L'intero coordinamento di Azione Trani augura buon 2025 al sindaco e a tutti gli amministratori certi che il nuovo anno sarà sicuramente illuminato dai "fari allo stadio"».