Baby letters, al Polo museale laboratorio di scrittura per bambini

Fondazione S.E.C.A. presenta: "Baby Letters", ultimo incontro del ciclo di laboratori di scrittura con le macchine per scrivere del Polo Museale Diocesano di Trani.Il terzo appuntamento si terrà giovedì 24 febbraio, alle ore 15,30 sul tema "Il mio eroe, dagli eroi mitologici ai supereroi".L'evento è organizzato con il finanziamento del FSC 14-20: Patto per la Puglia. "custodiamo la cultura in puglia 2021 – Misure di sviluppo per lo spettacolo e le attività culturali".L'ingresso è gratuito. Si ricorda che per l'accesso sarà necessario rispettare tutte le disposizioni anti-Covid vigenti.Per informazioni: 0883.58.24.70 o info@fondazioneseca.it.