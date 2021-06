Bachata ai piedi della Cattedrale di Trani

Uno scenario sicuramente insolito quello scelto per ballare la bachata. E' l'iniziativa del ballerino di danza latino-americana originario di Trani Josè Ferrante in coppia con la sua bellissima dama Valentina Sampirisi (compagna anche di vita) che ha scelto di esibirsi ai piedi della Cattedrale, all'ora del tramonto, stupendo i presenti.Il video, pubblicato sulla piattaforma di YouTube, sta già raccogliendo migliaia di visualizzazioni e likes. Un modo nuovo ed originale per farsi conoscere e mostrare a tutti la bellezza unica nel suo genere della cattedrale sul mare.Josè Ferrante è nato e cresciuto a Trani: all'eta di 18 anni si è trasferito a Milano per intraprendere la carriera di ballerino e qui ha creato uno scuola di danza e un suo stile chiamato Bachata Fusion insieme alla ballerina Elena Avella. E' diventato vicecampione del mondo e per ben tre volte campione europeo. José è anche l'artefice di eventi internazionali tra cui l'Europe Bachata Festival, evento che stima più di 2000 presenze ogni anno.