Bagno di folla al Dorado Padel Center per Walter Zenga

Grande successo venerdì sera per la presentazione del nuovo libro di Walter Zenga, ex portiere della Nazionale e dell'Inter, che ha raccontato diversi aneddoti della sua vita dentro e fuori dai pali.Zenga, per presentare il suo libro al pubblico pugliese, ha scelto il Dorado Padel Center, il nuovo spazio di sport e divertimento nato a Trani in Via Andria, che da qualche mese sta attirando tantissimi appassionati da tutta la Puglia.L'evento ha attratto molta gente, curiosa di poter conoscere il proprio idolo e di poter scattare qualche selfie. Al termine della presentazione, infatti, Zenga si è trattenuto per salutare i propri supporter e autografare le copie del suo libro "Ero l'uomo Ragno", disponibile dallo scorso settembre in tutte le librerie.