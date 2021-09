Baia dei Gruccioni, sparito il cartello informativo da poco installato dai volontari di Ecodialoghi

Nell'ambito del progetto Ecodialoghi del CSV San Nicola promosso da La Maria del Porto insieme a 21 partner (tra cui Legambiente Trani, Naturasì, Boaonda, Comune di Trani e amministrazioni, associazioni culturali e ambientaliste di Andria, Bitonto e Giovinazzo) sabato sono stati collocati, distribuiti sul territorio tranese, 7 cartelli informativi (ex fabbrica Angelini, Caffè Corsaro, Hub di Via Nigrò, Giadino Telesio, Baia dei Gruccioni, Piazza Quercia e Costa nord/ Boccadoro).Inquadrando il qr code stampato sul cartello è possibile ascoltare il racconto del luogo, che, attraverso le voci dei volontari, in prima persona, racconta emozioni, curiosità e storia. L'inaugurazione dei cartelli, durante la biciclettata per le vie della città organizzata sabato 18 settembre nell'ambito dei Dialoghi di Trani ed Ecodialoghi, ha generato l'entusiasmo e la curiosità di oltre 50 bambini e ragazzi di tutte le scuole della città e delle relative famiglie che hanno preso parte all'evento e si pone come punto di partenza di un piccolo percorso turistico che presti attenzione ai beni condivisi o restituiti alla comunità, oltre che al rispetto dei luoghi e degli habitat.«Avevamo preso in considerazione la possibilità che i cartelli si potessero degradare (qualitativamente sono comunque garantiti per almeno 5 anni), ma mai avremmo pensato che in soli 4 giorni già il primo cartello sarebbe sparito», denuncia Legambiente Trani«Il cartello posizionato in zona Mongelli, nei pressi della baia dei Gruccioni, ieri sera non era più al suo posto. A nulla è servita la ricerca notturna di uno dei volontari al di là della staccionata, perché il cartello si è volatilizzato.La realizzazione della cartellonistica ha necessitato di oltre un mese del lavoro dei volontari, con ricerche storiche, registrazioni, realizzazioni di grafiche e stampe, oltre che dell'impegno dell'associazione Viandanti del Sud che ha realizzato le fotografie ad essa dedicate. Perciò chiediamo a chi dovesse averlo portato via "per sbaglio" di restituire il cartello sparito e a tutti i cittadini di contattarci in caso di rottura o manomissione della restante cartellonistica. Tuteliamo la nostra città a partire dalla sua storia!».