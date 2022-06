Baldassarre, Bini e primati: è un finale d'anno storico

L'emozione nelle voci dei ragazzi da 10 e lode premiati ( lun numero mai così alto), l'ospite d'onore Domenico Bini col regista Giuseppe Del Curatolo ospiti e l'interpretazione del brano del Maestro famoso nel web (é) nel mondo, il Vulcano, per la prima volta da parte di un'orchestra scolastica, la Baldassound, mattatrice della serata e diretta dal Maestro Alessandro Giusto, docente della scuola di piazza Dante ed apprezzato autore; le parole dolci e del Dirigente scolastico Marco Galiano, sempre in sintonia con gli alunni, come uno di loro. I riconoscimenti per i ragazzi premiati nelle competizioni sportive, a cominciare dall'atletica, come avete letto nei giorni scorsi.Questi e tanti altri sono stati i momenti più significativi di una serata che mette il sigillo ad un'annata storica per la Baldassarre per attività extracurricolari svolte, numero d'iscrizioni, numero di 10 e lode, grandi risultati in ambito artistico, musicale, letterario e sportivo. E tutto questo, aspetto più volte sottolineato durante la serata della manifestazione di fine anno celebrata nell'ampio cortile- palestra scoperta della scuola ( pieno in ogni ordine di posti in piedi ed a sedere), e tutto questo, dicevamo, all'indomani e nonostante la bufera Covid, che ha segnato uno spartiacque difficile da superare per docenti, alunni, genitori, dirigente e personale Ata. Un altro anno, memorabile più di ogni altro, un'altra stagione di vita, didattica, insegnamenti, va in archivio, tra testimonianze di grande lavoro ed un pizzico di leggerezza. Docenti e Dirigente (che molti bambini chiamano ancora maestro Marco) danno appuntamento a tutti i ragazzi a settembre.