Volontari del Banco Alimentare. <span>Foto Adriana Fabrizio</span>
Solidarietà

Banco Alimentare a Trani: raccolti nella giornata di ieri cibo e viveri per i più bisognosi

La colletta alimentare si è svolta nella giornata di ieri presso due supermercati tranesi, incontrando un’ottima risposta da parte dei cittadini

Trani - domenica 16 novembre 2025 11.47
Il gesto del donare gratifica sempre, ma se si dona a chi ha più bisogno, allora la gratificazione raddoppia; è proprio questo lo spirito con cui i volontari del Banco Alimentare, per tutta la giornata di ieri hanno preso parte alla raccolta di cibo destinata ad aiutare le famiglie indigenti. Aiutare famiglie anche con una busta della spesa significa costruire un mondo migliore; la solidarietà, infatti, non è scontata e non è nemmeno troppa o troppo poco: la solidarietà è sempre giusta perché anche un singolo barattolo di ceci o un barattolo di passata di pomodoro può sembrare poco agli occhi dei più, ma vale tanto per chi non può permettersi nemmeno quello.

Proprio per questo la colletta alimentare di ieri può definirsi un successo; non solo per chi si è speso, impegnando anche il proprio tempo personale informando gli avventori dei due supermercati presso cui si è svolta – la Coop di via Tolomeo e l'Eurodespar di via Istria – sensibilizzando sull'importanza della colletta e donando i sacchetti arancioni all'interno dei quali riporre la spesa da donare, ma anche per tutti coloro che hanno deciso di donare un pacco di pasta, di latte o di biscotti. È la collettività che rende questa raccolta possibile; sono i tanti piccoli gesti che, uno dietro l'altro, rendono grande il risultato.

"C'è più gioia nel dare che nel ricevere" – recita un detto; l'esperienza della colletta del Banco Alimentare conferma questo detto; c'è gioia nel dare perché ciò che si è donato non è solo materiale ma è un messaggio di vicinanza ai poveri; un messaggio che dice: "Non siete soli, ci sono tante persone che si prendono cura di voi. Non vi conosciamo ma sappiamo di cosa avete bisogno". È un gesto discreto, silenzioso ma che ha un impatto fortissimo nei confronti di chi riceve.
