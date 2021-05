Bandiere blu 2021: la Bat c'è, ma senza Trani

Annunciati i premiati della 35esima edizione del programma della Foundation for Environmental Education che assegna il prestigioso vessillo ai comuni marinari e lacustri più virtuosi. La Puglia è la terza regione per numero di bandiere dopo la Liguria e la Campania e a pari merito con la Toscana.Niente Trani, pur città bellissima tra quelle della costa della regione. Il riconoscimento è andato invece a Bisceglie e Margherita di Savoia.Il prestigioso riconoscimento viene assegnato sulla base di criteri «imperativi e guida» fra cui oltre mare risultato «eccellente» negli ultimi quattro anni, anche efficienza della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria, raccolta differenziata, vaste aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano curato, aree verdi. Fra i 32 criteri di valutazione per questo "sigillo di qualità" assegnato da una Giuria nazionale di cui fanno parte anche i ministeri della Transizione ecologica, delle Politiche agricole e del Turismo, ci sono anche strutture alberghiere, servizi d'utilità pubblica sanitaria, informazioni turistiche, segnaletica aggiornata, educazione ambientale.La circostanza che le due bandiere siano state attribuite alla confinante Bisceglie e alla vicina Margherita di Savoia sicuramente farà storcere il naso ai cittadini tranesi. Certamente passi avanti nella qualificazione della nostra costa e nella raccolta differenziata ad esempio sono stati fatti ma evidentemente molti ne sono ancora da realizzare.La sconfitta può costituire un stimolo a amministratori e cittadini a rendere Trani città ad attrazione turistica non solo per la sua bellezza è per i suoi locali ma anche per un numero crescente di strutture È una qualità ambientale sempre migliore.Ovvio che ci si aspettano azioni mirate da parte della amministrazione ma non dobbiamo dimenticare che ieri 130 volontari hanno raccolto su un tratto di costa relativamente breve più di 20 sacchi enormi di spazzatura. Diamoci tutti da fare, dunque, e senza chiederci se altrove avvenga la stessa cosa.