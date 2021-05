Basola sprofondata, pericolo in via Ognissanti

Nel tratto di strada di Via Ognissanti, incrocio via Cambio, si registra un dislivello di alcuni centimetri dovuto allo sprofondamento di una basola.Come emerge dalle foto, il dislivello rappresenta un pericolo per motocicli e pedoni che transitano in quel tratto di strada.Probabilmente tra le cause principali del cedimento della basola vi è la circolazione di centinaia di auto, visto che Via Ognissanti rappresenta una delle arterie più trafficate del centro storico tranese.L'episodio solleva ancora una volta l'interrogativo circa l'opportunità di limitare la circolazione veicolare nella "città vecchia", che, soprattutto nel fine settimana, è invasa da numerose auto.