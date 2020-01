"Basta con l'usura", oggi incontro tematico nella biblioteca

Martedì 21 gennaio 2020, ore 18.30, nella biblioteca comunale, si svolgerà l'incontro tematico su "Basta con l'usura" e presentazione del libro Il riscatto. Fuori dal tunnel dell'usura di Michela di Trani.Molti e diversi sono i modi con i quali si può cadere vittima dell'usura: a volte per sbaglio, a volte per disperazione, a volte per una errata valutazione delle proprie possibilità di restituire il prestito. Affrontare la piaga dell'usura non è facile, perché le vittime si chiudono in sé stesse e vivono questo dramma in solitudine, essendo molto difficile ammettere con sé stessi o con i propri familiari il dissesto economico. Per reagire ci vuole umiltà e coraggio, un cambio di sguardo verso la propria esistenza. Ma, per fortuna, esistono anche dei notevoli supporti ed assistenza per uscire dal tunnel dell'usura.Tutto questo sarà ribadito nella tavola rotonda promossa dall'Assessorato alle Culture della Città di Trani, in collaborazione con il Rotary Club Trani. L'evento sarà incentrato sulla presentazione del libro della giornalista Michela di Trani intitolato Il riscatto. fuori dal tunnel dell'usura (ed. San Paolo, 2018).Ci sarà, quindi, modo di sviscerare i problemi connessi all'usura e alla reazione alla stessa, alla presenza di Monsignor Alberto D'Urso, Presidente della Consulta Nazionale Antiusura, del Giudice Luigi Agostinacchio, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione e dell'avvocato Attilio Simeone Coordinatore di "Insieme contro l'azzardo". L'evento vedrà la presenza del Governatore del Distretto 2120 Sergio Sernia.