Battiti Live 2020 a Trani, Bottaro: «Su Italia1 una bella cartolina della città»

Una bella cartolina di Trani su Italia1 in un'edizione di Battiti Live segnata dal Covid, con una registrazione fatta nelle scorse settimane mantenendo assoluto riserbo e senza pubblico per evitare assembramenti. Vorremmo tutti poter dire di aver chiuso questo capitolo ma la realtà ed i bollettini degli ultimi giorni ci impongono un nuovo innalzamento della soglia di attenzione e dei controlli, in particolare per ciò che riguarda l'utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi aperti al pubblico ed il sovraffollamento in alcuni luoghi di ritrovo (le scene della notte di San Lorenzo si commentano da sole).Aggiungo che tutti gli eventi organizzati in città, compresi quelli previsti nel cartellone di Trani t'incanta, per quanto ammissibili dal punto di vista procedurale ed amministrativo, potrebbero non svolgersi se gli organizzatori non riusciranno a garantire in maniera stringente misure atte ad evitare pericolosi assembramenti ed il rispetto delle norme anti-covid.Chiedo la comprensione e la collaborazione di tutti. Intanto godiamoci questa piccola ma significativa vetrina nazionale offerta alla nostra amata città.