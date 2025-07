"Beach like a Deejay": oggi la giornata conclusiva a Trani, stasera sul palco Radio Capital con il dj set

BEACH LIKE A DEEJAY - Seconda tappa del tour di Radio Deejay - con tanta musica, concerti live, sport e intrattenimento in Piazza Marinai D'Italia e sulla spiaggia. Oggi domenica 6 luglio, ultimo giorno della kermesse, la città di Trani è pronta per ospitare BEACH LIKE A DEEJAY, il tour estivo di Radio Deejay che porta in alcune delle città di mare più note d'Italia tanta musica, concerti live, sport e intrattenimento a ingresso gratuito.Il concerto di chiusura di stasera vedrà sul palco Radio Capital con il dj set alle 20.30 di Andrea Prezioso e dalle 21.30 Luca De Gennaro per vivere grandi emozioni in compagnia di Giorgio Poi, Roy Paci e lo speciale dj set di Bassi Maestro. Dalle ore 7.30 di oggi è stato possibile partecipare sulla spiaggia a un ricco palinsesto di corsi fitness (risveglio muscolare, mobilità, corpo libero, acqua fun e power training), alle partite libere e ai tornei professionali di basket, volley, bocce, calcio balilla, tennis da tavolo, fino ai coinvolgenti momenti sul palco della spiaggia di Deejay on the beach (start, chill, play, party) animati dagli speaker della radio con la possibilità di partecipare a simpatici giochi con in palio i gadget della radio. Inoltre, nel corso dei tre giorni sarà possibile provare anche tanti sport acquatici, come acqua scooter, sup elettrico e water board.Da non perdere alle ore 10.30 lo Speakers' Corner sul palco della spiaggia: uno speciale talk che vedrà protagonisti Wad, Matteo Curti, Nicola Vitiello, Laura Antonini, Danilo da Fiumicino e Alessandra Patitucci. Per partecipare alle attività giornaliere è necessario riservare il proprio posto iscrivendosi gratuitamente nell'apposito info point Deejay allestito in piazza nei giorni dell'evento. Tutti coloro che prenderanno parte ai corsi fitness riceveranno in omaggio una speciale bag con gadget. Il villaggio con gli stand degli sponsor e gli info point Deejay. Il Villaggio Deejay è open dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00.