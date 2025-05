"Beach like a Deejay" torna in spiaggia nel 2025: a Trani musica, sport ed emozioni sotto il sole

Trani, la Perla del Sud Protagonista del Sound Deejay dal 04 al 06 luglio. L'estate 2025 si preannuncia rovente, non solo per il clima, ma anche grazie al ritorno di "Beach like a Deejay", l'appuntamento imperdibile che porta la colonna sonora di Radio Deejay direttamente sulle più belle spiagge italiane. Anche quest'anno, l'evento promette weekend carichi di musica, sport, intrattenimento e la compagnia dei conduttori più amati dell'emittente radiofonica.Il tour prenderà il via a Rimini, dal 27 al 29 giugno, scaldando i motori per un mese di appuntamenti frizzanti e coinvolgenti. Dopo la tappa inaugurale, l'energia di "Beach like a Deejay" si sposterà, per la gioia del pubblico del Mezzogiorno, nella suggestiva città di Trani, dal 04 al 06 luglio. Trani, la Perla del Sud Protagonista del Sound DeejaySarà proprio Trani l'unica tappa del Sud Italia ad ospitare l'evento, un'occasione unica per vivere da vicino l'atmosfera contagiosa di Radio Deejay. Piazza Marinai d'Italia (Colonna) si trasformerà in un vero e proprio villaggio estivo, accogliendo un programma ricco e variegato. I partecipanti potranno godere di musica selezionata dai deejay più noti, emozionanti concerti live, sfide sportive che coinvolgeranno tutti, e un intrattenimento costante che promette risate e buonumore.I volti e le voci familiari di Radio Deejay animeranno il palco, creando un'esperienza interattiva e indimenticabile per grandi e piccini. La scelta di Trani come tappa meridionale sottolinea l'importanza e l'attrattiva della città, offrendo ai residenti e ai turisti del Sud Italia l'opportunità di partecipare a un evento di caratura nazionale senza dover affrontare lunghe trasferte.Dopo il weekend pugliese, il tour proseguirà la sua corsa sulla costa tirrenica, facendo tappa a Viareggio dall'11 al 13 luglio. Il gran finale è atteso a Jesolo, dal 18 al 20 luglio, dove "Beach like a Deejay" saluterà il pubblico con un ultimo weekend di divertimento sfrenato prima di dare appuntamento all'edizione successiva.