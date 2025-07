"Beach Like a Deejay", un catalizzatore di presenze per Trani: conclusa con successo la kermesse

15 foto Beach Like a Deejay 2025. PH di Fabio Zollo

DJ set con i volti e le voci più amate delle radio del gruppo GEDI (come DJ Shorty, Fargetta, Merk & Kremont, Albertino, La Pina, Diego, La Vale, Umberto e Damiano, Matteo Curti, Alessandra Patitucci, Danilo da Fiumicino, Luca De Gennaro, Andrea Prezioso, Bassi Maestro, Walter Pizzulli, Lorenzo Lippi, Wad, Vals).

Concerti live con artisti del panorama musicale italiano (tra cui Francesca Michielin, The Kolors, Venerus, Anna, Benji & Fede, Sangiovanni, Boomdabash, Ele A, Federica Abbate, Fred De Palma, Gabry Ponte, Samuel, Giorgio Poi, Roy Paci, Maria Antonietta, Colombre, Tiromancino, Rhove, Marte, Promessa).

Attività sportive sulla spiaggia, come corsi fitness (risveglio muscolare, mobilità, corpo libero, Acqua Fun, Power Training), beach volley, bocce, ping pong, calcetto. Ci sono anche sport acquatici come acqua scooter, sup elettrico e water board.

Momenti di intrattenimento e giochi con il pubblico, talk show (come lo Speakers' Corner).

Stand per attività e gadget

il tour estivo itinerante ideato e prodotto dal'evento di tre giorni che porta musica, concerti live, sport e intrattenimento ha concluso la sua tappa a Trani, prossimo appuntamento 11/13 luglio a Viareggio, si è concluso nel migliore dei modi ieri sera, il Piazzale Marinai d'Italia era di fatto sold out.L'iniziativa prevedeva un ricco programma di attività dalla mattina alla sera, tra cui:Essendo tour itinerante organizzato da network radiofonici di grande risonanza come Radio Deejay, m2o e Radio Capital, l'evento ha garantito una notevole visibilità mediatica alla città di Trani, l'Amministrazione ci ha visto giusto, ed anche la scelta della nostra Città non è stata casuale. L'arrivo di "Beach Like a Deejay" ha portato con sé un significativo afflusso di pubblico, anche dalle città limitrofe e non, generando un indotto economico per le attività locali che hanno beneficiano dell'evento, totalmente gratuito.La manifestazione ha arricchito l'offerta turistica di Trani, proponendo un mix di musica, sport e divertimento che si adatta a un'ampia fascia di pubblico. La varietà delle attività, dai corsi fitness ai DJ set con artisti di fama, ha reso l'evento attrattivo per famiglie, giovani e appassionati di musica ed ha contribuito a creare un'immagine vivace e accogliente della città, evidenziandone la capacità di ospitare grandi eventi e di offrire esperienze diversificate. "Beach Like a Deejay" è stata un'operazione riuscita di marketing territoriale su larga scala, che ha valorizzato Trani e ne ha rafforzato l'attrattiva turistica.Una menzione finale ed un plauso va fatto a chi ha supportato l'organizzazione nei tre giorni: perfetta lache ha presidiato fisicamente ed in maniera adeguata le aree interessate, con una ordinanza che ha riguardato la mobilità cittadina; hanno funzionato i parcheggi dedicati ad un prezzo giusto di € 2,00 in area luna park su Via Bisceglie. Anche l'ha fatto la sua parte predisponendo un servizio puntuale di pulizia delle aree interessate, spiaggia compresa. Preziosa la presenza dell' associazioneche ha garantito presidi ed assistenza sanitaria in loco che ha visto anche la presenza rassicurante della