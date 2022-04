Beccato a urinare sul sagrato della chiesa di Sant'Agostino

Qui il video.

Almeno i cani cercano i tronchi degli alberi o le ruote delle macchine per espletare i propri bisogni. E se sapessero di danneggiare l'uomo non lo farebbero neanche. Ma gli uomini invece, sono senza scrupoli anche nelle piccole cose. Soprattutto senza rispetto.Alla fine è facile capire il perché in molti tratti delle stradine del centro storico o lungo le pareti delle chiese sia insopportabile il fetore al solo passaggio.E non sono i cani, ma le persone. Non è piacevole pubblicare il video e le foto di questo individuo che, noncurante di passanti e del fatto di insozzare un luogo pubblico, e neanche vogliamo sottolineare sacro, effettua i suoi impellenti bisogni sul lato della chiesa di Sant'Agostino.Forse non sanno questi incivili incontinenti che i loro bisogni lasciati sui muri, uno sull'altro, impregnano le pareti a tal punto da renderle inavvicinabili al passaggio e da rendere necessari trattamenti di bonifica costosi e profondi.