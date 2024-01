Belle bolle show, spettacolo gratuito per bambini di cinque anni alla scuola De Amicis

Powered by

Sabato 13 gennaio 2024 il 1°C.D. "De Amicis" aprirà le porte per accogliere i bimbi di 5 anni della città di Trani accompagnati dalle loro famiglie. Alle ore 10.00, sul palco dell'Aula Magna del plesso centrale, in via Nicola De Roggiero 56, i piccoli potranno assistere a "Belle bolle show", ultimo divertentissimo spettacolo gratuito del progetto "Pomeriggi a Teatro".Durante lo svolgimento dello spettacolo teatrale, i genitori potranno di effettuare un percorso all'interno della scuola, accompagnati dai docenti delle future classi prime. Potranno visualizzare le dotazioni tecnologiche e didattiche del "De Amicis", conoscere gli aspetti significativi del piano di studi culturale della scuola ed approfondire le caratteristiche salienti del Piano dell'Offerta Formativa. Potranno comprendere l'approccio metodologico dei docenti e dialogare con il Dirigente.Per saperne di più e rimanere sempre aggiornati si può consultare la pagina Facebook "DeAmicis Trani" e il sito web della scuola www.deamicistrani.edu.it