Berardino Leonetti presenta a Trani il suo nuovo libro: "Un medico, un clown"

Sabato 30 agosto 2025, alle ore 18:00, lo Chalet della Villa Comunale di Trani ospiterà la presentazione del libro "Un medico, un clown. Ex malo bonum" di Berardino Leonetti, medico oncologo e clowndottore.Un titolo che già racchiude il senso profondo del racconto: *"Dal male, il bene"*. In queste pagine Leonetti intreccia competenze mediche e sensibilità artistica, offrendo un punto di vista inedito e toccante sul tema della cura. Il suo è un viaggio tra corsie d'ospedale e stanze dell'anima, dove la fragilità si trasforma in forza e il sorriso diventa uno strumento terapeutico, non solo per i pazienti ma anche per chi cura.Dialogherà con l'autore Silvio Todisco, in un incontro che si preannuncia denso di emozione, riflessione e leggerezza. L'evento è promosso da Il Treno del Sorriso, realtà impegnata da anni nella promozione della clownterapia e del benessere emotivo.L'ingresso è libero. Per informazioni: 328-3015851 – iltrenodelsorriso@gmail.comUn'occasione da non perdere per chi desidera scoprire come, anche nel dolore, possa nascere speranza.