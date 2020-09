Biagio come Willy: cinque anni fa a Trani il pestaggio mortale

E' accaduto pochi giorni fa a Colleferro, e del povero Willy e dei suoi feroci assassini ne sta parlando tutta la Nazione, con una campagna sui social e sulla stampa di condanna da un lato e di solidarietà dall'altro, davvero sincera e diffusa.Ma non dimentichiamo che a Trani era accaduta la stessa cosa qualche anno fa in pieno centro storico, sotto gli occhi di decine di persone: a finire la sua giovane esistenza, massacrato a 34 anni con pugni e calci e poi colpito a morte con un coltello da un gruppo di balordi del posto, era stato Biagio Zanni, intervenuto a sedare una rissa. Zanni fu vittima di "un pestaggio vile e brutale", come ricordano ancora oggi gli amici più cari, perdendo la vita all'alba del 20 Settembre 2015 poche ore dopo l'accoltellamento subito sulla banchina del porto tranese.Come si ricorderà, Zanni intervenne in aiuto di un compagno che, la sera del 19 settembre 2015, ebbe un alterco con una comitiva di ragazzi giunti nei pressi della stessa pizzeria. Proprio come il povero Willy. Mancano pochi giorni al quinto anniversario della sua morte. E noi gli rendiamo omaggio così, ricordandolo con il suo sorriso.