Bilancio approvato dalla maggioranza: la soddisfazione del Sindaco

Tutti approvati a maggioranza i punti all'ordine del giorno del consiglio comunale che si è svolto questa mattina nell'aula di Palazzo Palmieri: in particolare la massima assise cittadina era chiamata all'approvazione del bilancio 2023-2025, insieme ad altri importanti argomenti come il Piano delle alienazioni e valorizzazioni, le modifiche al regolamento Imu, tariffe e agevolazioni 2023 per la Tari, ed una serie di debiti fuori bilancio.La seduta si è aperta con la presa d'atto della comunicazione del passaggio dei consiglieri comunali Patrizia Cormio e Savino Cormio alla formazione Prima di Tutto Trani, che però insieme al suo capogruppo Luigi Cirillo, ha presto abbandonato l'aula.La discussione sui diversi argomenti ha visto gli interventi delle opposizioni, in particolare con Di Leo della Lega, De Toma di Forza Italia, Ferri di Fratelli d'Italia e Centrone di Palumbo Sindaco.Il sindaco Amedeo Bottaro ha ringraziato tutti i presenti, opposizioni comprese, per l'importante contributo al dibattito svoltosi intorno ai temi principali dell'ordine del giorno, rimarcando la gravità delle assenze ingiustificate.