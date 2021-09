Una tenda in villa comunale: bivacco non autorizzato per una coppia di turisti

Chissà se si sono posti il dubbio i due campeggiatori - abusivissimi- che hanno scelto la Villa Comunale per piantare la loro tenda: ma , visto il luogo a dir poco confortevole, avranno pensato di correre il rischio e fermarsi proprio lì, nei giardini pubblici in riva al mare della città.In moltissim sostengono che la vIlla Comunale a Trani sia un luogo non valorizzato e non fruito da turisti e cittadini come meritrerebbe, ma questa sicuramente non è la strada da perseguire: e infatti i due sono stati invitati dalla polizia municipale a smontare la piccola tenda e a cercare nel territorio un luogo autorizzato e destinato al campeggio.Ironico l'intervento del consigliere Ferri sull' accaduto, lo stesso a aver segnalato il bivacco al comando di Polizia municipale."Spesso facciamo centinaia di km per campeggiare e invece mai a nessuno era venuto in mente di farlo comodamente in Villa Comunale. D'altronde il posto si presta, ci sono i bagni (con servizio di pulizia), c'è l'acqua potabile, ombra a volontà, parco giochi e area fitness, un trenino nel villaggio così neanche devi stancarti a camminare, tanti angoli caratteristici per farsi i selfie, una cassa armonica per i concerti, un bar e anche un lido bellissimo con ristorante annesso. Inoltre è in pieno centro a due passi dalla "movida". E poi a quel prezzo!!!PS: ringrazio il comando di polizia municipale per il tempestivo intervento dopo la mia segnalazione."