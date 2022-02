Black out, danni economici e disagi: chi ne risponde? I dubbi di Raimondo Lima

Black out e danni, economici e di immagine: le domande di Raimondo Lima, membro Direzione nazionale Fratelli d'Italia e Commissario cittadino di Fratelli d'Italia: "Ancora un black-out nel fine settimana. Il secondo di fila. Oggi il maltempo fa si che non ci sia tantissima gente in giro ma la settimana scorsa, Trani era come da consuetudine, piena di gente, compresi i locali. Ribadisco il quesito. Chi risponde del black-out in particolar modo dello scorso fine settimana e del disagio cagionato a ristoratori ed esercenti nel pieno della loro attività?Il presidente di Amet, nominato da Bottaro, non è tranese. Evidentemente, non vivendo a Trani, forse neanche si rende conto del disagio cagionato ai cittadini e all'immagine della città".