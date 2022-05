Boats, wine and jazz: stasera un omaggio a Astor Piazzolla

Questa sera, venerdì 13 maggio alle ore 21.00, spazio al tango con elementi di musica jazz e contemporanea del compositore e musicista argentino Astor Piazzolla di origini pugliesi, i nonni paterni erano di Trani.È un invito del locale Pelledoca, situato sul porto anche per questo venerdì, a salire a bordo di "BOATS, WINE AND JAZZ": la rassegna musicale caratterizzata dall'esibizione di protagonisti della scena jazzistica pugliese e nazionale. Art Director Emma Ceglie.La fisarmonica di Vince Abbracciante e il flauto di Aldo Davide Di Caterino, questa sul porto di Trani, incontrano i capolavori di Astor Piazzolla in una serata che si preannuncia davvero speciale.Due virtuosi jazzisti che insieme hanno dato vita al progetto "ODA PARA ASTOR" richiamando un famosissimo brano del genio del tango, "Oda para un hippie". Vince Abbracciante è considerato uno dei migliori fisarmonicisti a livello internazionale.Aldo Di Caterino è, invece, un giovane flautista che sta conquistando il panorama jazzistico italiano e insignito della menzione speciale per le spiccate doti solistiche e per la perizia strumentale al concorso "Tomorrow's Jazz" organizzato da Veneto Jazz.