Bonificato il campo incolto a Capirro dopo le segnalazioni dei residenti

Il terreno di proprietà dell'"Asp Vittorio Emanuele II" sito a Capirro è stato finalmente bonificato tra giovedì e venerdì scorso.Fondamentale nelle scorse settimane è stato l'impegno dei residenti, in particolare di Bovio Antonello che, stanco della situazione, ha ricercato un aiuto esterno al comune di Trani ("sindaco, assessore, dirigente non hanno mai risposto alle istanze protocollate già dallo scorso maggio, né alcun consigliere si sia mai interessato della questione") che ha permesso all'Asp, anche se in notevole ritardo, di procedere con i lavori. Oramai sta diventando consuetudine che privati cittadini si sostituiscano agli enti proposti nel richiedere interventi dovuti. Comunque l'importante è aver raggiunto obbiettivo e soprattutto aver messo in sicurezza il terreno. E i residenti, che in questi mesi hanno avuto tanta pazienza, possono così trascorrere serenamente la seconda parte dell'estate almeno per quanto riguarda il pericolo incendio.E visto che si parla di Asp Vittorio Emanuele II ci si augura che l'amministrazione prenda da subito seriamente in considerazione il fatto che a Trani manca oramai da tanto tempo una casa di riposo comunale, come richiesto da altri cittadini in un'altra petizione qualche settimana fa.