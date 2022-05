Borse di studio 2021/22 per gli studenti in Puglia: come richiederla

È online sul sito studioinpuglia.regione.puglia.it la procedura per richiedere la borsa di studio, del valore di 200 euro, destinata a studentesse e studenti delle scuole superiori per l'anno scolastico 2021/22.Requisiti:- residenza in Puglia- iscrizione e frequenza ad una classe di scuola secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2021/22- ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 10.632,94.La domanda deve essere inoltrata da un genitore, da chi rappresenta il minore o dallo studente, se maggiorenne, entro le 12:00 di giovedì 9 giugno.