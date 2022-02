Bottaro presenta la nuova Giunta comunale: ecco assessori e deleghe

Il sindaco Amedeo Bottaro ha presentato ufficialmente nella serata di martedì 1 febbraio, nella Sala Tamborrino del Comune di Trani, la nuova Giunta comunale che risulta così composta:

1. Alessandra Rondinone : servizi sociali, politiche giovanili e diritti dell'infanzia, istituti e iniziative di partecipazione attiva dei cittadini, osservatorio sulle barriere architettoniche, beni condivisi.



2. Carlo Laurora : affari generali, affari istituzionali, rapporti con il Consiglio comunale, innovazione tecnologica, attuazione del programma;



3. Cecilia Di Lernia : Polizia locale, sicurezza del territorio, protezione civile, viabilità, patrimonio e demanio marittimo, cura dei luoghi e degli spazi pubblici, contenzioso, trasparenza e legalità;



4. Pierluigi Colangelo : transizione tecnologica (ambiente, sviluppo sostenibile, pianificazione e cura del verde pubblico), igiene urbana, mobilità e parcheggi, attuazione progetti Pinqua - Pnrr, costa nord, costa sud;



5. Francesca Zitoli : pubblica istruzione, Pnrr su edilizia scolastica, culture;



6. Fabrizio Ferrante : vice sindaco, lavori pubblici, manutenzione scuole ed edifici pubblici, politiche abitative, servizi cimiteriali, infrastrutture e reti, politiche attive per la diversabilità.



7. Luca Lignola : bilancio, tributi, servizi finanziari, rapporti con le società partecipate.



«Parto con una Giunta a sette: due delle caselle resteranno libere, ho aspettato infatti da parte della lista "Bottaro" e della lista "Con" delle indicazioni sulla conferma di un nominativo politico, non c'è stata unità di intenti in entrambe le liste - ha precisato il sindaco in conferenza stampa -. Ho mantenuto ferma la mia posizione, ossia pretendo quella unità di intenti per poter amministrare con grande stabilità politica. Non ho voluto fare come in passato. Aspetto che nei rispettivi gruppi politici si faccia chiarezza ma nel frattempo la città non può aspettare: abbiamo da spendere 70 milioni di euro».



«La Giunta contiene le indicazioni politiche fatte da quei gruppi politici che hanno mantenuto quella compattezza al loro interno e che andranno ad integrarsi con quelle più tecniche. La Giunta dovrà riprendere subito il cammino perché mai come in questo momento la città ne ha bisogno. Sappiamo che ci sono delle criticità: vi posso dire io stesso che la città in questo periodo non è pulita come il sindaco la vorrebbe, manca manutenzione da quella del verde a quella stradale. La faccia ce la mette sempre il sottoscritto: sono garante dell'azione politica e amministrativa e continuerò ad esserlo. Sono convinto che ripartiremo con un grande slancio anche perché in questo periodo abbiamo continuato a lavorare e si vedrà in tempi non troppo futuri. E' vero anche che occorre lavorare sul quotidiano e sull'immediato ed è quello che faremo a partire da domani».