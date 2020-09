Bottaro sindaco, Fernando Riccio: «L'inizio di una nuova primavera per il nostro partito»

Questo nuovo giorno dell'autunno 2020, parafrasando il nostro Segretario Nazionale Zingaretti, è l'inizio di una nuova primavera per il nostro Partito. Abbiamo conservato la supremazia del centro sinistra nella nostra regione contro tutti i sovranismi più retrivi.Abbiamo per la prima volta un Consigliere regionale tranese del PD. Abbiamo il Sindaco che ha visto confermato il suo percorso con uno straordinario successo, di squadra, cittadino e personale. Abbiamo un Partito forte con sette consiglieri comunali, di cui 3 sono donne. Grazie a tutte e tutti gli iscritti, ai simpatizzanti e alla città.Grazie a Debora, ad Amedeo, a Giacomo, a Fabrizio, a Patrizia, a Irene, a Carlo, a Federica, ad Anselmo, a Denise, a Saverio, a Mimmo, a Valentina, ad Angela Maria, a Carmela, a Francesco, a Terry, a Mariella, a Emanuella, a Donatella, a Ennia, a Chiara Maria, a Vincenzo, a Crispino, a Fulvio e agli altri amici.Grazie alla Segreteria e al Direttivo. Grazie alla Commissione elettorale che ha tanto faticato per comporre una lista che è stato difficilissimo mettere insieme, ma che ha raccolto un risultato straordinario. Grazie a Nicola che, da vicino e da lontano, ha fatto mirabilie per il Partito locale, provinciale e regionale. Grazie al Segretario provinciale Pasquale Di Fazio, ad Assuntela Messina e a tutti i grandi del partito che sono stati vicini a Trani e ad Amedeo.Grazie a chi ho dimenticato, grazie Trani e grazie a tutte le ragazze e ragazzi che entusiasti hanno condiviso con noi questa esperienza. Il PD ha bisogno di tutti voi, la Città ha bisogno di un PD forte e coeso, per sostenere il nuovo lavoro del Sindaco e della futura Amministrazione.I programmi dell'Amministrazione sono tanti e dobbiamo sognarli, scriverli e realizzarli insieme. Da oggi lavoreremo per un PD aperto a tutti quelli che credono negli ideali a fondamento del centro sinistra. Viva il Partito Democratico!