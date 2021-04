Bottiglie, sacchetti e piatti: cosa rimane della festa a "Le conche"

Buste d'immondizia, bottiglie e piatti di plastica. E' quel che rimane del "festino" organizzato qualche giorno fa in area le Conche, quel tratto di spiaggia compreso tra Trani e Bisceglie, poco oltre il lido Mattinelle e di cui avevamo notizia proprio su questa testata A segnalare il tutto alla nostra redazione è stata una residente in una delle villette di questo piccolo complesso residenziale che nell'inviarci le foto di quel che rimane di quella giornata ricorda a tutti come trattasi di «una proprietà privata», ed i proprietari cercano di preservarne la sua bellezza il più possibile. Un «posto magico», come ribadito più volte dalla lettrice immerso nella natura e di una tale bellezza, lontano dal tram tram della vita di città.Un luogo paradisiaco ora deturpato dai segni dell'inciviltà dell'uomo.