"Bulli & Maggiolini": a Trani il via all'11° raduno internazionale Volkswagen in Puglia

Il rombo inconfondibile dei motori d'epoca e il design iconico che ha fatto la storia dell'automobilismo sono approdati in Puglia. Fino al 22 giugno 2025, le splendide città di Trani, Andria, Bisceglie e Bari sono il palcoscenico dell'11ª edizione del raduno internazionale Volkswagen "Bulli & Maggiolini", un evento promosso con passione dall'Apulia Volks Club Bari. Tre giorni all'insegna di motori, tradizione, musica e convivialità, un tributo al fascino intramontabile dei mitici Maggiolini, Bulli VW, New Beetle e tutti i loro derivati.Il raduno ha preso il via ieri, venerdì 20 giugno, con un'inaugurazione suggestiva a Trani. Sul lungomare Mongelli 12, gli equipaggi si sono radunati per le iscrizioni e una serata conviviale offerta dalla pizzeria Trani Go'Go' Mare, in collaborazione con l'Apulia Volks Club Bari, che ha dato il benvenuto ai partecipanti da ogni dove. La giornata di oggi, sabato 21 giugno, prosegue all'insegna della scoperta e della bellezza, mantenendo Trani al centro dell'attenzione. Piazza Duomo è il punto di ritrovo per l'accoglienza degli equipaggi, pronti a immergersi nella storia e nell'arte della città. Le visite alla magnifica Cattedrale, all'imponente Castello Svevo e al suggestivo centro storico permetteranno ai partecipanti di apprezzare le gemme architettoniche tranesi prima di ripartire per le tappe successive.Alle 12:30, il convoglio si sposterà verso Andria, dove è prevista una visita al celebre Confettificio Giovanni Mucci. Qui, gli appassionati avranno l'opportunità unica di assistere alla produzione artigianale dei confetti e di degustare le specialità locali, un'immersione nei sapori autentici della Puglia.Il pomeriggio promette relax e divertimento: il gruppo raggiungerà Bisceglie, dove presso "A Barraca", sul lungomare, è previsto un brindisi e un aperitivo vista mare. Non mancheranno giochi in spiaggia e l'occasione per un rinfrescante bagno. A fare da staffetta e accompagnare gli equipaggi in questo percorso itinerante ci saranno gli amici del Moto Club "I Centauri" di Trani, garantendo sicurezza e allegria. La giornata culminerà alle 21:00 con una festa a sorpresa, animata da musica, delizioso street food e le esibizioni coinvolgenti della scuola di ballo South Dance Center e del gruppo Impronta Swing Bat, promettendo una serata di pura convivialità e divertimento. Per tutte le comunicazioni logistiche in tempo reale durante la giornata, è attivo un gruppo WhatsApp dedicato (per essere inseriti, contattare il numero 348 3900892).L'11° raduno internazionale si concluderà domani, domenica 22 giugno, a Bari, in concomitanza con la Giornata Mondiale del Maggiolino. Gli equipaggi arriveranno alle 9:00 in piazza Libertà per la registrazione e la consegna dei gadget. La mattinata barese sarà un'esplosione di musica dal vivo con Rio Alberga Ron de Cuba, Jovanni Lattanzio e il duo sax-violin, giochi, degustazioni e tour della città a bordo del trenino turistico, accompagnati dalle immancabili granite del carretto di Saverio.Alle 12:30 partirà il giro finale per le vie di Bari, scortati da club motoristici locali e dai volontari della Polizia di Stato. Il pranzo conclusivo si terrà presso il ristorante Il Gutto di Bitritto, dove avranno luogo anche le premiazioni individuali e a sorpresa.Un caloroso "arrivederci" anticiperà l'edizione 2026, già attesissima da fan e collezionisti di questi intramontabili veicoli, che continuano a scaldare i cuori di intere generazioni. Un evento che dimostra come la passione per i motori possa essere un veicolo di cultura, turismo e convivialità in un territorio ricco come la Puglia.