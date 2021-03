Buoni servizio minori, Ciliento: «Motivo d'orgoglio saper di aver contribuito all'approvazione del documento»

In poco meno di quattro mesi, il gruppo consiliare del Pd ha dato un valido contribuito al documento approvato oggi in giunta sul contrasto alla povertà educativa. È per me motivo d'orgoglio sapere di aver contribuito alla creazione di un percorso che vedrà minori e adolescenti al centro delle scelte prossime del governo regionale.Anche lo sblocco dei 14 milioni di euro per i Buoni servizio minori dimostra la capacità di sapere affrontare e superare le emergenze. Ma oggi per il Welfare si apre una nuova strada fatta di verifica e programmazione.Un grazie al Presidente Emiliano e a tutta la giunta per il prezioso lavoro che stanno svolgendo partendo dai più piccoli.