Buoni spesa, l'Auser Trani attiva uno sportello di assistenza gratuita

Rivolto alle persone anziane in difficoltà con le procedure online

L'amministrazione comunale ha rilanciato l'iniziativa sociale dei "Buoni Spesa", una misura di solidarietà alimentare che certamente darà un sollievo a quanti si sono trovati in difficoltà economica a causa del covid.

L'amministrazione comunale ha dato il via alle domande da farsi sulla piattaforma online, le persone anziane, non molto propense ad utilizzare le nuove tecnologie, sono in notevole difficoltà.

L'Auser con i ragazzi assunti grazie al progetto "Time To Care" organizza uno sportello di assistenza gratuita per le persone anziane in difficolta con le procedure online.

Con lo scopo di far emergere anche nuove povertà sommerse, ci si rende disponibili a recarsi nelle abitazioni (tramite appuntamento) delle persone anziane che non sono nelle condizioni di spostarsi presso gli uffici.

Il servizio parte da lunedì con il primo appuntamento dalle ore 16,00 alle ore 18,30 presso il Centro Polivalente di Villa Guastamacchia.

Per prenotazioni per visita a casa o in ufficio telefonare al 346 0195599 risponde Nicola.