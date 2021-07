"Caffè Corsaro" nell'ex ospedaletto di via Imbriani: il progetto di Legambiente

Domani, giovedì 22 luglio alle 10 si terrà l'inaugurazione del bar "Caffè Corsaro" in Corso Imbriani, 80 a Trani (presso ex Ospedaletto Pediatrico).Il progetto si inserisce nell'ambito del più ampio progetto "Scuola Corsara" promosso da Legambiente Puglia e selezionato nell'ambito del Bando Adolescenza (11-17 anni) del Fondo Povertà Educativa, finanziato da Impresa Sociale Con i Bambini e realizzato grazie alla collaborazione con la Asl Bt, il Comune di Trani, l'Istituto alberghiero di Trani, la cooperativa Questa Città, la cooperativa Campo dei Miracoli, l'associazione Terra Madre e Migrantes.Il Caffè Corsaro sarà luogo simbolo di inclusione sociale e integrazione con la partecipazione attiva di utenti adulti del Dipartimento di Salute mentale, adolescenti afferenti alla Neuropsichiatria infantile e studenti dell'IISS Aldo Moro. Ma il Bar Corsaro sarà anche spazio di aggregazione aperto alla comunità, ritrovo per studenti e non che vorranno esprimere le proprie arti ed emozioni, attraverso laboratori ed incontri organizzati dalle associazioni del territorio.Saranno presenti: Avv. Alessandro Delle Donne, Commissario Straordinario Asl Bt, Dott. Giuseppe Barrasso, direttore Dipartimento di Salute Mentale Asl Bt, Avv. Amedeo Bottaro, sindaco di Trani, Dott. Ruggero Ronzulli, presidente di Legambiente Puglia, Prof. Michele Buonvino, dirigente "IISS Aldo Moro" di Trani, Dott. Nunzio di Canosa, Presidente "Questa Città" Cooperativa Sociale, Dott. Saverio Marvulli, Vice Presidente Campo dei Miracoli Cooperativa Sociale