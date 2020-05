Calcio per il futuro e solidarietà: il grande cuore dell'ASD Trani

Da quasi un anno e' nata a Trani una nuova realta' sportiva calcistica, l'ASD Trani, con Gianni Di Leo e Francesco Giusto a capo di questa vivace e promettente società. Passione, sostegno ai giovani, serietà, affidabilità: questi gli ingredienti vincenti di questo "consorzio" che aveva già positivamente impressionato nelle sue prime uscite nel campionato di Terza Categoria.Ma stavolta non parliamo di competizioni e incontri di calcio, di cui già si occupa nella nostra redazione Marco Cantatore, bensì di visione del futuro e solidarietà in funzione di una raccolta fondi che la stessa ASD Trani ha avviato, sia per l'istituzione di una scuola calcio, sia, con un ulteriore contributo ( del 10 per cento ) per la costruzione di una scuola in Congo. L'invito a sostenere questa iniziativa, col vostro fattivo contributo, viene proprio dalle parole del team della società, dedito alla raccolta fondi, per questa fondamentale campagna, un appello firmato da Antonio Iaffaldano e Francesco Giusto, rispettivamente vice presidente e presidente ,ripreso per l'occasione da Traniviva:"Nell'estate 2019, appassionati e orgogliosi sportivi di Trani, abbiamo deciso di scendere in campo autotassandoci, creando un nuovo sodalizio per dare una speranza ed un futuro ai piccoli e grandi appassionati sportivi della città. In questo primo anno, la nostra più entusiasmante vittoria l' abbiamo ottenuta in casa della capolista, vincendo 1-0 nonostante tutto il secondo tempo fossimo in inferiorità numerica. Così abbiamo raggiunto il 5° posto in classifica, in piena corsa per la vittoria finale, pensando già al nostro futuro con tante iniziative....una su tutte la scuola calcio per i bambini. Ma il Covid 19 ha interrotto bruscamente questo sogno.Noi crediamo fortemente che i bambini siano il nostro futuro, ed è per questo che vogliamo ricominciare da loro creando , con il vostro aiuto, una scuola calcio che consenta loro di crescere sani nello sport, oltre che a proseguire la nostra attività dilettantistica nel calcio. Tutto ciò comporta varie spese come l affitto dei campi di calcio, materiale sportivo ed anche le spese che già sostenevamo per il rimborso minimo dei giocatori. Inoltre, abbiamo tanto a cuore i bambini, che aiuteremo con il 10% delle donazioni ricevute, l'associazione no profit Una Chance Per Te che si occupa di adozioni a distanza e di costruire una scuola in Congo".Un'iniziativa lodevole che trova tutto il nostro consenso. I membri dell'ASD chiudono il loro appello con una richiesta che sottolinea lo spirito di riscatto e di buona volontà: "Aiutateci a riprendere il futuro che avevamo sognato e potremo farlo grazie a voi sostenendo numerosi questo progetto".