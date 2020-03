Calcoli sulla fine del mondo, nuovo appuntamento a cura dell'associazione Itaca

L'associazione culturale Itaca organizza, per il 7 marzo, un nuovo convegno dal titolo: Calcoli sulla fine del mondo. L'ingegnere meccanico molfettese, ma di adozione tranese, Cosimo de Gioia, illustrerà i calcoli sulla fine del mondo nell'opera del cronachista cristiano dell'antichità Quinto Giulio Ilariano. I calcoli di Ilariano determinarono una svolta nella concezione del tempo che, concepito circolare e immediatamente predittivo per gli astrogi, attraverso lo studio dei dati biblici divenne lineare.L'uomo fu liberato dal pregiudizio del "destino" e fu posto davanti all'evidenza del libero arbitrio insegnato dal cristianesimo. Gli studi dei cronachisti dei primi secoli, fornirono la "prima pietra" verso l'istituzione del "tempo" come variabile idonea allo studio del moto. Ciò consentì lo sviluppo della Meccanica oltre la Statica di Archimede.Sono questi alcuni dei contenuti del libro Meccanica apocalittica che l'autore Cosimo de Gioia donerà a coloro che avranno piacere ad intervenire. L'associazione ospiterà, inoltre, Don Raffaele Sarno, direttore diocesano della caratis della B.a.t.Per la partecipazione alla conferenza occorre necessariamente prenotarsi tramite il numero 3403735842 entro il 2 marzo. Al termine del convegno ci sarà una degustazione enogastronomica a cura dell'Associazione.