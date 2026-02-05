Una riflessione di "INSIEME" - Trani: "La politica insulti meno e ascolti di più"

. Siamo appena agli inizi della campagna elettorale per le amministrative tranesi e già ci sono segnali non belli, anzi. Da parte degli adulti, ovviamente, che sono chiamati a dare il buon esempio ai più giovani? Serve forse educare o rieducare gli adulti a stare nel conflitto ? Serve imparare o reimparare nuovamente le parole buone e non le volgarità? Puranche sui social?Serve fare capire che innanzitutto il buon esempio è e resta utile per comprendere che non bisogna fare agli altri quello che non vorremmo fosse fatto all'altro? Serve dire che bisogna saper ascoltare senza pregiudizio, sforzarsi di capire il messaggio che l'altro comunica e poi offrire una risposta adeguata sostenendo ed argomentando civilmente il confronto?Qual e' il fine comune di tutti coloro che si impegnano dicendo di volersi mettere al servizio della comunità e del bene comune tranese? Non è forse il desiderio comune di trovare le soluzioni migliori per tutti? Ed allora? Si potrebbe, in maniera diversa - più armoniosa, meno conflittuale - dare avvio alla campagna elettorale senza quel "clima denigratorio ed urlato" che intossica la quotidianità? Magari offrendo ognuno la propria visione di città e di futuro al vaglio degli elettori? Non è meglio - per tutti - iniziare bene ed invertire immediatamente la rotta?per Insieme Trani