Trani Amministrative 2026
Trani Amministrative 2026
Politica

Una riflessione di "INSIEME" - Trani: "La politica insulti meno e ascolti di più"

Il clima tossico che sta inquinando il dibattito politico tranese

Trani - giovedì 5 febbraio 2026 7.55 Comunicato Stampa
Comunicato stampa. Siamo appena agli inizi della campagna elettorale per le amministrative tranesi e già ci sono segnali non belli, anzi. Da parte degli adulti, ovviamente, che sono chiamati a dare il buon esempio ai più giovani? Serve forse educare o rieducare gli adulti a stare nel conflitto ? Serve imparare o reimparare nuovamente le parole buone e non le volgarità? Puranche sui social?

Serve fare capire che innanzitutto il buon esempio è e resta utile per comprendere che non bisogna fare agli altri quello che non vorremmo fosse fatto all'altro? Serve dire che bisogna saper ascoltare senza pregiudizio, sforzarsi di capire il messaggio che l'altro comunica e poi offrire una risposta adeguata sostenendo ed argomentando civilmente il confronto?

Qual e' il fine comune di tutti coloro che si impegnano dicendo di volersi mettere al servizio della comunità e del bene comune tranese? Non è forse il desiderio comune di trovare le soluzioni migliori per tutti? Ed allora? Si potrebbe, in maniera diversa - più armoniosa, meno conflittuale - dare avvio alla campagna elettorale senza quel "clima denigratorio ed urlato" che intossica la quotidianità? Magari offrendo ognuno la propria visione di città e di futuro al vaglio degli elettori? Non è meglio - per tutti - iniziare bene ed invertire immediatamente la rotta? Mauro Spallucci per Insieme Trani
  • Trani Amministrative 2026
Altri contenuti a tema
Noi Moderati e il Centrodestra: al via il percorso per l’alternativa politica a Trani Noi Moderati e il Centrodestra: al via il percorso per l’alternativa politica a Trani Verso le amministrative per voltare pagina: si cerca una guida autorevole contro il declino e l’immobilismo della città
Tranibenecomune. il centrosinistra non è dei singoli: unità, responsabilità e discontinuità per Trani Tranibenecomune. il centrosinistra non è dei singoli: unità, responsabilità e discontinuità per Trani La politica deve tornare alla sua funzione più alta: governare nell'interesse della città e dei cittadini, non di pochi
Trani 2026, Riserbato rompe gli indugi: «Pronto a tornare in campo per la città» Trani 2026, Riserbato rompe gli indugi: «Pronto a tornare in campo per la città» L'ex sindaco chiude la stagione del silenzio: «Un ruolo me lo ritaglierò, sono di centro destra e sono a disposizione.»
Trani, l'azzardo di Bottaro: si sacrifica la competenza sull'altare della Realpolitik Trani, l'azzardo di Bottaro: si sacrifica la competenza sull'altare della Realpolitik Il rimpasto della "porta girevole": fuori Luca Lignola e Cecilia Di Lernia, dentro i nuovi alleati per la volata finale verso le elezioni
Veleno social su prossime Amministrative: Mercorio denuncia insulti e profili fake: "Le tracce portano a un candidato rivale" Veleno social su prossime Amministrative: Mercorio denuncia insulti e profili fake: "Le tracce portano a un candidato rivale" La candidata sindaca di "Rispettiamo Trani" annuncia querela: "Attacchi alla mia persona e alla mia professione. I nostri tecnici hanno individuato il responsabile, andremo fino in fondo"
20 Avv.Sebastiano De Feudis: "La mia decisione è netta: mi candido a Sindaco di Trani" Avv.Sebastiano De Feudis: "La mia decisione è netta: mi candido a Sindaco di Trani" "Sono pronto. Il mio unico obiettivo è dare a Trani la migliore squadra di governo possibile"
Ferri saluta il Consiglio Comunale e vola in Regione Ferri saluta il Consiglio Comunale e vola in Regione «Lascio il posto a Lima. I miei voti? La risposta a chi criticava la nostra opposizione»
Elezioni amministrative Maggio 2026 Irene Cornacchia sceglie “Per Trani” Elezioni amministrative Maggio 2026 Irene Cornacchia sceglie “Per Trani” «Un progetto politico per le sfide della città»
Trani, odissea disabili per la Commissione Patenti
5 febbraio 2026 Trani, odissea disabili per la Commissione Patenti
Una "bussola " per il futuro: il Liceo De Sanctis porta gli studenti alla scoperta dello sportello UniBa
5 febbraio 2026 Una "bussola" per il futuro: il Liceo De Sanctis porta gli studenti alla scoperta dello sportello UniBa
Parcheggio Stazione, Lima (FdI): «Bene l’opera, ma l’ennesima esternalizzazione è un errore»
5 febbraio 2026 Parcheggio Stazione, Lima (FdI): «Bene l’opera, ma l’ennesima esternalizzazione è un errore»
Riforma della Giustizia: Trani al centro del dibattito verso il Referendum
5 febbraio 2026 Riforma della Giustizia: Trani al centro del dibattito verso il Referendum
Un Poster per la Pace, Lions e Baldassarre premiano i ragazzi di Trani
5 febbraio 2026 Un Poster per la Pace, Lions e Baldassarre premiano i ragazzi di Trani
Parcheggio Stazione: PSI Trani chiede chiarezza sui costi
5 febbraio 2026 Parcheggio Stazione: PSI Trani chiede chiarezza sui costi
L’Arcidiocesi di Trani e Fondazione S.E.C.A. restituiscono Palazzo Lodispoto alla Città
4 febbraio 2026 L’Arcidiocesi di Trani e Fondazione S.E.C.A. restituiscono Palazzo Lodispoto alla Città
Uno sguardo che vale doppio: la speciale promo San Valentino da Ottica Pistillo
4 febbraio 2026 Uno sguardo che vale doppio: la speciale promo San Valentino da Ottica Pistillo
Precipitazioni sparse e vento di Scirocco a Trani: i primi danni e l'allerta meteo in corso
4 febbraio 2026 Precipitazioni sparse e vento di Scirocco a Trani: i primi danni e l'allerta meteo in corso
Visita al nuovo Prefetto della BAT di Andrea Ferri e Tonia Spina
4 febbraio 2026 Visita al nuovo Prefetto della BAT di Andrea Ferri e Tonia Spina
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.